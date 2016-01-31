حظك اليوم برج الجدى اليوم الأحد 2016/1/31

برج الجدى على الصعيد المهني:

>مزاجك الفلسفى ينعكس على طريقتك فى العمل، وإذا كان عملك من النوع الذى ينطوى على التفكير العميق مثل المحاماة أو الأدب أو السياسة فإنك ستحقق نجاحًا كبيرًا اليوم لأنك تنتبه للتفاصيل الدقيقة التى قد لا يلتفت إليها أحد. على الصعيد العاطفى:

>من المهم أن تنتبه إلى احتياجات ورغبات شريك حياتك وتتواصل معه بصراحة وانفتاح حول الأشياء التى تبدو غير واضحة بالنسبة لك وتسبب بلبلة فى العلاقة خاصة أن هذا اليوم مثالى جدًا لإزالة أى سوء فهم بينكما وتجديد حيوية العلاقة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الأوضاع المتوترة على صعيد العلاقة العاطفية تؤثر على صحتك بشدة، حاول أن تحرر نفسك من أى أعباء إضافية وتحظى ببعض الاسترخاء وتحافظ على طاقتك قدر الإمكان لأنك معرض للإصابة بالصداع والتوتر العام اليوم. توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>أنت حساس تجاه مشاكل الآخرين ومشاعرهم وهذا يجعلك محبوبًا بشدة منهم ويجعل لك مكانة خاصة عندهم ويجعلهم أكثر تسامحًا معك حين تنفعل أو تخطئ لأن هذا نادرًا ما يحدث لك، حافظ على هذه المكانة وعلى الحساسية تجاه مشاعر الآخرين فهى ميزة رائعة.

شبكةعيونالإخبارية

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