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حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 2016/1/31

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حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 2016/1/31 حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 2016/1/31

برج الحمل على الصعيد المهني:


>حاول الاستفادة من مهاراتك فى الإقناع من أجل كسب أرضيات جديدة فى مجال العمل فأمامك فرصة سانحة لتفعل ذلك وتتمتع بقوة تأثير كبيرة على الآخرين اليوم، فقط احرص على أن تستخدم الحجج المنطقية كى لا تفقد قوة تأثيرك.

على الصعيد العاطفى:


>هناك شخص قريب منك يحاول أن يلفت انتباهك ويريد أن يكون حبيبك ورغم محاولاتك لتجاهله إلا أنه بدأ يلفت انتباهك، حاول أن تنظر للفكرة بعقلانية بعيدًا عن الأحكام المسبقة وفى الوقت نفسه لا تجبر نفسك على أن تفعل شيئًا لا تريده، وحين تتوصل لقرار أنت واثق منه احرص على أن تواجهه به بكل صراحة كى لا تتركه للأمل الزائف.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>حققت مؤخرًا بعض التغيرات فى نمط حياتك وتخليت قليلاً عن استهتارك فى ما يخص النظام الغذائى وعاداتك الصحية وهذا التغيير بدأ يؤتى ثماره مؤخرًا ويحقق نجاحًا كبيرًا يحمسك على أن تواصل التقدم والعمل به.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>من المهم أن تجعل المصداقية والتفكير المنطقى على رأس أولوياتك اليوم فى التعامل مع أى شيء وتركز على الحقائق الملموسة التى تملكها فقط وتتجاهل أى شيء آخر من التخمينات والمعلومات غير الموثوق بها، وانتبه للأخبار المضللة التى قد تدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة.

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مصر 365

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