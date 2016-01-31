حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 2016/1/31

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تقرأ ما بين السطور فى كل الأشياء المحيطة بك فهناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التى إن انتبهت لها ستغير كثيرًا فى قراراتك وطريقة تفكيرك، حاول أيضًا أن تراجع كل الأعمال التى انجزتها فى الآونة الأخيرة وتفكر فى كيفية تطوير طريقة عملك.>كلما بحثت عن الحب يمشى بعيدًا عنك بينما الشخص الذى يريدك فعلاً بالقرب جدًا منك حتى لو لم يعترف لك بحبه لكن تصرفاته تنطق بذلك فى حين تبعده عنك تصرفاتك انت لأنه يخاف الرفض وكل ما يطمح له الآن أن يقضى بعض الوقت معك.>أحد أفراد أسرتك يحتاج إلى رعاية صحية خاصة اليوم لأنه عرضة لبعض الأمراض وأنت عرضة لالتقاط العدوى منه، فحافظوا على نظافتكم اليوم واغسل يديك بعد أن تمرضه ولا تتجاهل صحتك فى خضم خوفك وانشغالك به.>هذا يوم مثالى بالنسبة لك لإقناع الآخرين برؤيتك وفهمك لأى حالة، وستكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك مما ينعكس إيجابًا عليك وتجعلك تشعر بأنك فى حالة جيدة.