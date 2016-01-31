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حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 2016/1/31

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حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 2016/1/31 حظك اليوم برج الحوت اليوم الأحد 2016/1/31

على الصعيد المهني:


>حاول أن تقرأ ما بين السطور فى كل الأشياء المحيطة بك فهناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التى إن انتبهت لها ستغير كثيرًا فى قراراتك وطريقة تفكيرك، حاول أيضًا أن تراجع كل الأعمال التى انجزتها فى الآونة الأخيرة وتفكر فى كيفية تطوير طريقة عملك.

على الصعيد العاطفي:


>كلما بحثت عن الحب يمشى بعيدًا عنك بينما الشخص الذى يريدك فعلاً بالقرب جدًا منك حتى لو لم يعترف لك بحبه لكن تصرفاته تنطق بذلك فى حين تبعده عنك تصرفاتك انت لأنه يخاف الرفض وكل ما يطمح له الآن أن يقضى بعض الوقت معك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>أحد أفراد أسرتك يحتاج إلى رعاية صحية خاصة اليوم لأنه عرضة لبعض الأمراض وأنت عرضة لالتقاط العدوى منه، فحافظوا على نظافتكم اليوم واغسل يديك بعد أن تمرضه ولا تتجاهل صحتك فى خضم خوفك وانشغالك به.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>هذا يوم مثالى بالنسبة لك لإقناع الآخرين برؤيتك وفهمك لأى حالة، وستكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك مما ينعكس إيجابًا عليك وتجعلك تشعر بأنك فى حالة جيدة.

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مصر 365

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