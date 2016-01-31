حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 2016/1/31

العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

تعود إلى ريادتك وأفكارك النيرة، التى تتميز بها، وتطرح بعض الأفكار التى تثير الجدل حولها فى محيط العمل، تجد قبولاً عن زملائك المقربين، وتنال إعجاب رؤسائك، ابحث عن التجدد دائمًا، وتخلص من الأفكار الروتينية، كى تحافظ على الخطوات الإيجابية التى حققتها فى مجال العمل.>تواجه مشكلة دائمًا فى التعبير عن مشاعرك بالرغم من أنك تعتبر من الأشخاص شديدى الحساسية، إلا أن عدم قدرتك عن التعبير عما بداخلك، يجعلك تظهر أمام المقربين بمشاعر قاسية نوعًا ما، التعبير لا يستوجب الأفعال فقط، هناك مواقف تحتاج التعبير بالكلمات قبل الأفعال.>الكسل والتراخى من أكثر عيوبك، حاول أن تتغلب عليهم، واستعد نشاطك من خلال ممارسة الرياضة وخاصة المشى، وساعات النوم الكثيرة عن اللازم تجعل الكسل يتمكن منك، فاترك النوم وواظب على نظام أكل صحى.>يتوقع لعماء الفلك لمولود برج العقرب أن يسترجع قدر كبير من ريادته وأفكاره البناءة التى يتميز بها عن غيره دائمًا، ويجد تفاعل كبير من قبل الرؤساء والزملاء مع أفكاره، لكن أحذر من التراجع عن تنفيذ هذه الأفكار، والاستسلام لمشاعر الكسل والخمول التى تسيطر عليك دائماً، مارس الرياضة وتناول الوجباة الغذائية الصحية، لتحافظ على نشاطك.