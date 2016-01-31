حظك اليوم برج القوس اليوم الأحد 2016/1/31

برج القوس على الصعيد المهني:

>فى محاولاتك لإنهاء أعمالك بسرعة منذ بداية اليوم قد ترتكب بعض الأخطاء الكبيرة التى تسبب مشاكل كبيرة وتجعلك تخسر وقتًا أطول من الذى حاولت توفيره، لذلك يجب أن تنتبه إلى التفاصيل الدقيقة خاصة المتعلقة بأى عملية بيع أو شراء أو تفاصيل قد ينتج عنها خسائر مادية. على الصعيد العاطفي:

>التفاهم المتبادل والتسامح ضرورى فى أى علاقة هذه القاعدة التى يجب أن تضعها نصب عينيك فى تعاملاتك مع الشريك اليوم فإذا واجهت أى صعوبة فى فهم أو تجاوز خطأ ارتكبه الشريك حاول أن تتناقش معه بقلب مفتوح ووضوح وأن تلتمس له المزيد من الأعذار. برج القوس على الصعيد الصحى:

>تواجه الكثير من العمل الذى يحتاج الكثير من طاقتك وتركيزك، وفى الوقت نفسه يفقدك التوتر الكثير من طاقتك فحاول أن تحافظ على تركيزك قدر الإمكان وتحصل على دقائق من الاسترخاء والهدوء لتتمكن من مواصلة العمل ولكى لا يؤثر التوتر على قراراتك وأدائك المهني. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>من المرجح أن يكون يومك حافلاً بسبب بعض الظروف التى تجبرك على مواجهة أشياء من الماضى كنت تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تجنبها، وتحتاج اليوم لأن تتبنى وجهة نظر أكثر تسامحًا لتتعامل مع الماضى ولكى لا تجعل الأمور أصعب على الجميع.

شبكةعيونالإخبارية

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