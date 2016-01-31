حظك اليوم برج الميزان اليوم الأحد 2016/1/31

برج الميزان على الصعيد المهني:

>تتبنى قضية معينة، وتحاول اكتساب أكبر تعاطف من قبل المحيطين بك لدعم قضيتك، وتستخدم ذكائك فى تحويل الأمور لصالحك والتعامل مع المشكلات بشكل مرن، وتستغل أحد الزملاء فى وضع خطة تدعم بيها مقترحاتك التى تصب فى مصلحة القضية التى تبنيتها. على الصعيد العاطفي

>التردد دائمًا يقف عقبة أمامك فى الحفاظ على علاقات جيدة، لكن تذبذب مشاعرك والصراع الدائم بين صوت عقلك وصوت مشاعرك يجعلك فى موقف صعب، حاول أن ترجح إحدى الكفتين، حتى لا تخسر أشخاصًا أكثر من ذلك، وتعامل بطبيعتك واترك الحذر المبالغ فيه. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تتعامل مع الأمور بشكل أنفعالى أكثر من اللازم مما يؤثر على صحتك، ويتسبب ذلك فى شعورك بصداع مستمر وخلل فى ضغط الدم، بالإضافة إلى تعرضك الدائم لمشكلات القولون العصبى، الذى تتسبب فيه انفعالاتك بشكل أساسى، تناول المشروبات المهدئة، وابتعد عن الأشياء التى تتسبب لك فى الانفعال. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش يوم مليء بالأنشطة الذهنية، واتباع أساليب تفكير جديدة، تدعم خطتك العملية، تسعى دائماً إلى كسب تعاطف المقربين منك، لأن الدعم المعنوى يفرق معك كثيراً، لكن أحذر ترددك الدائم وصراعاتك الداخلية التى تقحم نفسك فيها دائمًا، وتتسبب لك فى خسائر كثيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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