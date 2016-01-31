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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأحد 2016/1/31

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حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأحد 2016/1/31 حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأحد 2016/1/31

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:


>انتظر أخبارًا جيدة ستحفزك على التقدم فى عملك واجتياز هذه المراحل، فبعد فترات طويلة من الاجتهاد والعمل والكفاح سيكون هذا اليوم بداية لحصاد ما زرعت، لذلك يجب أن نكون أكثر تفاؤلاً بهذا اليوم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:


>بعض المشاكل ستخيم على أبناء هذا البرج لذلك يجب أن يتمسكوا بهدوئهم وثباتهم الانفعالى حتى يستطيعوا التعامل مع الطرف الآخر بنجاح دون أن يتخلوا عن حبهم فى لحظة غضب.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>يجب أن يخضعوا للفحوص الطبية المكثفة حتى تطمئنوا على أحوالهم الصحية ولا يقعون فى مشاكل كبرى ناتجة عن الإهمال أو عدم الاهتمام بالنفس

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.
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مصر 365

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