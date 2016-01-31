برج الثور حظك الأحد 31/1/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>حالة من الاستقرار ستعم أبناء هذا البرج فلا تقدم ولا تأخر سيعانون منه فى هذه الفترة على المستوى العملى، لذلك يجب أن يحاولوا استعادة طاقتهم للعودة إلى مستواهم الطبيعى والابتعاد عن هذا التراخى. على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون عاملاً سلبيًا فى هذه المرحلة فالغيرة الزائدة والشك المبالغ فيه سيتسبب فى بعض المشاكل بين أبناء هذا البرج وبين الطرف الآخر الذى يربطهم به علاقة عاطفية، لذلك يجب أن تتوخوا الحذر وتحاولون الابتعاد عن أى مشاكل أو شبهات. برج الثور على الصعيد الصحي:

>تراجع بسيط فى الفحوصات الصحية، ما يستدعى الحفاظ على نظام الطعام والابتعاد عن الوجبات الدهنية الدسمة والانفعال حتى لا نتعرض لبعض المشاكل الصحية الكبرى التى تحتاج إلى وقت لعلاجها. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

شبكةعيونالإخبارية

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