حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 31 يناير

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>مزاجك الفلسفى ينعكس على طريقتك فى العمل، وإذا كان عملك من النوع الذى ينطوى على التفكير العميق مثل المحاماة أو الأدب أو السياسة فإنك ستحقق نجاحًا كبيرًا اليوم لأنك تنتبه للتفاصيل الدقيقة التى قد لا يلتفت إليها أحد.>من المهم أن تنتبه إلى احتياجات ورغبات شريك حياتك وتتواصل معه بصراحة وانفتاح حول الأشياء التى تبدو غير واضحة بالنسبة لك وتسبب بلبلة فى العلاقة خاصة أن هذا اليوم مثالى جدًا لإزالة أى سوء فهم بينكما وتجديد حيوية العلاقة.>الأوضاع المتوترة على صعيد العلاقة العاطفية تؤثر على صحتك بشدة، حاول أن تحرر نفسك من أى أعباء إضافية وتحظى ببعض الاسترخاء وتحافظ على طاقتك قدر الإمكان لأنك معرض للإصابة بالصداع والتوتر العام اليوم.>أنت حساس تجاه مشاكل الآخرين ومشاعرهم وهذا يجعلك محبوبًا بشدة منهم ويجعل لك مكانة خاصة عندهم ويجعلهم أكثر تسامحًا معك حين تنفعل أو تخطئ لأن هذا نادرًا ما يحدث لك، حافظ على هذه المكانة وعلى الحساسية تجاه مشاعر الآخرين فهى ميزة رائعة.

حظك اليوم برج القوس اليوم الأحد 2016/1/31

>

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>فى محاولاتك لإنهاء أعمالك بسرعة منذ بداية اليوم قد ترتكب بعض الأخطاء الكبيرة التى تسبب مشاكل كبيرة وتجعلك تخسر وقتا اطول من الذى حاولت توفيره، لذلك يجب أن تنتبه إلى التفاصيل الدقيقة خاصة المتعلقة بأى عملية بيع أو شراء أو تفاصيل قد ينتج عنها خسائر مادية.>التفاهم المتبادل والتسامح ضرورى فى أى علاقة هذه القاعدة التى يجب أن تضعها نصب عينيك فى تعاملاتك مع الشريك اليوم فإذا واجهت أى صعوبة فى فهم أو تجاوز خطأ ارتكبه الشريك حاول أن تتناقش معه بقلب مفتوح ووضوح وأن تلتمس له المزيد من الأعذار.>تواجه الكثير من العمل الذى يحتاج الكثير من طاقتك وتركيزك، وفى الوقت نفسه يفقدك التوتر الكثير من طاقتك فحاول أن تحافظ على تركيزك قدر الإمكان وتحصل على دقائق من الاسترخاء والهدوء لتتمكن من مواصلة العمل ولكى لا يؤثر التوتر على قراراتك وأدائك المهني.>من المرجح أن يكون يومك حافلاً بسبب بعض الظروف التى تجبرك على مواجهة أشياء من الماضى كنت تبذل جهدًا كبيرًا من أجل تجنبها، وتحتاج اليوم لأن تتبنى وجهة نظر أكثر تسامحًا لتتعامل مع الماضى ولكى لا تجعل الأمور أصعب على الجميع.

حظك اليوم برج الأسد اليوم الأحد 2016/1/31

>

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>أمامك فرصة قوية لأن تغير وظيفتك أو حتى مجال عملك بأكمله اليوم وقد تتخلى عن العمل بدوام كامل وتركز فى العمل الحر أو المشاريع المستقلة التى تفتح لك مجالاً للعمل تحبه وتحقق به نجاحًا كبيرًا رغم خوفك الشديد منه ومن المستقبل.>حان الوقت لتأخذ أمور الحب بجدية أكبر مما تتعامل به الآن، وحان الوقت أيضًا لتتخلى عن خوفك الطبيعى من الارتباط والانخراط فى علاقة جدية وناضجة، ابدأ فى التفكير فى مستقبل علاقاتك على المدى الطويل وخذ أولى الخطوات للالتزام به.>تعانى مشاكل جلدية بسبب تغير الطقس وأيضًا بسبب عوامل داخلية مثل إهمالك فى نظامك الغذائى والنقص فى فيتامين سى وفيتامين أى فى نظامك الغذائي، حاول أن تشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا وفواكه بها الكثير من الماء لتقاوم جفاف الجلد.>ردود فعلك الهادئة اليوم تحقق لك الكثير من المكاسب خاصة لأنك تفكر فى الأمور بعقلانية، وهذا يدفع الكثيرين إلى أن يستعينوا برأيك من أجل التوسط لحل المشاكل الكبيرة خاصة فى مكان العمل وهذا يمنحك مكانة مميزة وتكون سعيدًا.

حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 2016/1/31

>

العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>تعود إلى ريادتك وأفكارك النيرة، التى تتميز بها، وتطرح بعض الأفكار التى تثير الجدل حولها فى محيط العمل، تجد قبولاً عن زملائك المقربين، وتنال إعجاب رؤسائك، ابحث عن التجدد دائماً، وتخلص من الأفكار الروتينية، كى تحافظ على الخطوات الإيجابية التى حققتها فى مجال العمل.>تواجه مشكلة دائماً فى التعبير عن مشاعرك بالرغم من إنك تعتبر من الأشخاص شديدى الحساسية، إلا أن عدم قدرتك عن التعبير عما بداخلك، يجعلك تظهر أمام المقربين بمشاعر قاسية نوعاً ما، التعبير لا يستوجب الأفعال فقط، هناك مواقف تحتاج التعبير بالكلمات قبل الأفعال.>الكسل والتراخى من أكثر عيوبك، حاول أن تتغلب عليهم، واستعد نشاطك من خلال ممارسة الرياضة خاصة المشى، وساعات النوم الكثيرة عن اللازم تجعل الكسل يتمكن منك، فاترك النوم وواظب على نظام أكل صحى.>يتوقع لعلماء الفلك لمولود برج العقرب أن يسترجع قدر كبير من ريادته وأفكاره البناءة التى يتميز بها عن غيره دائماً، ويجد تفاعل كبير من قبل الرؤساء والزملاء مع أفكاره، لكن أحذر من التراجع عن تنفيذ هذه الأفكار، والاستسلام لمشاعر الكسل والخمول التى تسيطر عليك دائماً، مارس الرياضة وتناول الوجبات الغذائية الصحية، لتحافظ على نشاطك.

حظك اليوم برج السرطان اليوم الأحد 2016/1/31

>

السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تقابل بعض الأشخاص فى محيط العمل ويتسببوا لك فى انزعاج شديد بسبب مواقف تراها من وجهة نظرك مفتعلة وسخيفة، وحكمتك وكلامك القليل، يخدموك فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص، لكن الذكاء وحده لا يكفى فى هذه المواقف، فربما تفضحك إيماءات وجهك، حاول أن تتمالك أعصابك.>أنت شديد الحساسية لذلك، لا تتأثر بأى كلمة عابرة، وتأخذها على محمل الجد، لا تفهم الحديث مثلما ترغب، لكن دقق أكثر فى معانى الكلمات، ولا تطلب من المحيطين بك مراعاة إحساسك بكلمات لم يقصدوا بها إيذاءك، تعامل بشكل أكثر بساطة ومرونة، حتى لا تسبب لنفسك مشكلات من الفراغ.>حالتك الصحية مستقرة، أنت تحافظ بشكل جيد على عدد ساعات نومك وعاداتك الغذائية، وبالرغم من ذلك، إلا أن الكسل ينتصر عليك فى كثير من الأحيان، عُد إلى ممارسة الرياضة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش يوم به مجموعة من الصعوبات فى محيط العمل، متمثلة فى بعض الأشخاص الذين يكونوا مصدر إزعاج لك، تحكم فى أعصابك واستخدم ذكائك المعهود، واترك حساسيتك الشديدة حتى لا تصدمك مواقف الناس معك، استخدم عقلك وحكمتك، وتغلب على الكسل، مع المحافظة على القسط الذى تأخذه من الراحة، وتخصصه دائماً فى جزء من اليوم لنفسك.

حظك اليوم برج الميزان اليوم الأحد 2016/1/31

>

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تتبنى قضية معينة، وتحاول اكتساب أكبر تعاطف من قبل المحيطين بك لدعم قضيتك، وتستخدم ذكاءك فى تحويل الأمور لصالحك والتعامل مع المشكلات بشكل مرن، وتستغل أحد الزملاء فى وضع خطة تدعم بيها مقترحاتك التى تصب فى مصلحة القضية التى تبيتها.>التردد دائماً يقف عقبة أمامك فى الحفاظ على علاقات جيدة، لكن تذبذب مشاعرك والصراع الدائم بين صوت عقلك وصوت مشاعرك يجعلك فى موقف صعب، حاول أن ترجح إحدى الكفتين، حتى لا تخسر أشخاص أكثر من ذلك، وتعامل بطبيعتك واترك الحذر المبالغ فيه.>تتعامل مع الأمور بشكل أنفعالى أكثر من اللازم مما يؤثر على صحتك، ويتسبب ذلك فى شعورك بصداع مستمر وخلل فى ضغط الدم، بالإضافة إلى تعرضك الدائم لمشكلات القولون العصبى، الذى تتسبب فيه انفعالاتك بشكل أساسى، تناول المشروبات المهدئة، وابتعد عن الأشياء التى تتسبب لك فى الانفعال.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش يوم مليء بالأنشطة الذهنية، واتباع أساليب تفكير جديدة، تدعم خطتك العملية، تسعى دائماً إلى كسب تعاطف المقربين منك، لأن الدعم المعنوى يفرق معك كثيراً، لكن أحذر ترددك الدائم وصراعاتك الداخلية التى تقحم نفسك فيها دائماً، وتتسبب لك فى خسائر كثيرة.

برج الثور حظك اليوم الأحد 2016/1/31

>

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>حالة من الاستقرار ستعم أبناء هذا البرج فلا تقدم ولا تأخر سيعانون منه فى هذه الفترة على المستوى العملى، لذلك يجب أن يحاولوا استعادة طاقتهم للعودة إلى مستواهم الطبيعى والابتعاد عن هذا التراخى.>الحب سيكون عاملا سلبيا فى هذه المرحلة فالغيرة الزائدة والشك المبالغ فيه سيتسبب فى بعض المشاكل بين أبناء هذا البرج وبين الطرف الأخر الذى يربطهم به علاقة عاطفية، لذلك يجب أن تتوخوا الحذر وتحاولون الابتعاد عن أى مشاكل أو شبهات.>تراجع بسيط فى الفحوصات الصحية، ما يستدعى الحفاظ على نظام الطعام والابتعاد عن الوجبات الدهنية الدسمة والانفعال حتى لا نتعرض لبعض المشاكل الصحية الكبرى التى تحتاج إلى وقت لعلاجها.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأحد 2016/1/31

>

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>انتظر أخبار جيدة ستحفزك على التقدم فى عملك واجتياز هذه المراحل، فبعد فترات طويلة من الاجتهاد والعمل والكفاح سيكون هذا اليوم بداية لحصاد ما زرعت، لذلك يجب أن نكون أكثر تفاؤلاً بهذا اليوم .>بعض المشاكل ستخيم على أبناء هذا البرج لذلك يجب أن يتمسكوا بهدوئهم وثباتهم الانفعالى حتى يستطيعون التعامل مع الطرف الآخر بنجاح دون أن يتخلوا عن حبهم فى لحظة غضب.>يجب أن يخضعوا للفحوصات الطبية المكثفة حتى تطمئنوا على أحوالهم الصحية ولا يقعون فى مشاكل كبرى ناتجة عن الإهمال أو عدم الاهتمام بالنفس.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 2016/1/31

>

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عانى أبناء هذا البرج من بعض المشاكل فى العمل وكانت الخيانة هى نقطتهم الفاصلة التى حولت معظم الأشياء إلى الأسوأ لكن بعد هذه الفترات والكبوة يعودوا مرة أخرى ليأخذوا مكانهم الطبيعى وسط زملائهم بالعمل.>الاستقرار ما زال يخيم على حالتهم العاطفية ومازال الحب هو أهم العوامل التى تدفع بهم إلى الأمام وتتوجهم على عرش النجاح، لذلك يجب ان يحتفظوا بهذا الحب ويبتعدوا عن أى مشكلة قد تؤرقهم.>بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى أفضل وأبهى صورها هذه الفترة وسيكون هذا العام هو عام للتألق على كل المستويات الصحية وبعض الأمراض البسيطة التى كانوا يعانون منها سيتخلصون منها فى هذا العام.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 2016/1/31

>

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول الاستفادة من مهاراتك فى الإقناع من أجل كسب أرضيات جديدة فى مجال العمل فأمامك فرصة سانحة لتفعل ذلك وتتمتع بقوة تأثير كبيرة على الآخرين اليوم، فقط احرص على أن تستخدم الحجج المنطقية كى لا تفقد قوة تأثيرك.>هناك شخص قريب منك يحاول أن يلفت انتباهك ويريد أن يكون حبيبك ورغم محاولاتك لتجاهله إلا أنه بدأ يلفت انتباهك، حاول أن تنظر للفكرة بعقلانية بعيدًا عن الأحكام المسبقة وفى الوقت نفسه لا تجبر نفسك على أن تفعل شيئًا لا تريده، وحين تتوصل لقرار أنت واثق منه احرص على أن تواجهه به بكل صراحة كى لا تتركه للأمل الزائف.>حققت مؤخرًا بعض التغيرات فى نمط حياتك وتخليت قليلاً عن استهتارك فى ما يخص النظام الغذائى وعاداتك الصحية وهذا التغيير بدأ يؤتى ثماره مؤخرًا ويحقق نجاحًا كبيرًا يحمسك على أن تواصل التقدم والعمل به.>من المهم أن تجعل المصداقية والتفكير المنطقى على رأس أولوياتك اليوم فى التعامل مع أى شيء وتركز على الحقائق الملموسة التى تملكها فقط وتتجاهل أى شيء آخر من التخمينات والمعلومات غير الموثوق بها، وانتبه للأخبار المضللة التى قد تدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 31 /1/2016

>

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول أن تقرأ ما بين السطور فى كل الأشياء المحيطة بك فهناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التى إن انتبهت لها ستغير كثيرًا فى قراراتك وطريقة تفكيرك، حاول أيضًا أن تراجع كل الأعمال التى انجزتها فى الآونة الأخيرة وتفكر فى كيفية تطوير طريقة عملك.>كلما بحثت عن الحب يمشى بعيدًا عنك بينما الشخص الذى يريدك فعلاً بالقرب جدًا منك حتى لو لم يعترف لك بحبه لكن تصرفاته تنطق بذلك فى حين تبعده عنك تصرفاتك انت لأنه يخاف الرفض وكل ما يطمح له الآن أن يقضى بعض الوقت معك.>أحد أفراد أسرتك يحتاج إلى رعاية صحية خاصة اليوم لأنه عرضة لبعض الأمراض وأنت عرضة لالتقاط العدوى منه، فحافظوا على نظافتكم اليوم واغسل يديك بعد أن تمرضه ولا تتجاهل صحتك فى خضم خوفك وانشغالك به.>هذا يوم مثالى بالنسبة لك لإقناع الآخرين برؤيتك وفهمك لأى حالة، وستكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك مما ينعكس إيجابًا عليك وتجعلك تشعر بأنك فى حالة جيدة.

حظك اليوم الأحد برج الدلو..31 يناير

>

برج الدلو على الصعيد المهنى...

برج الدلو على المستوى العاطفى

على المستوى الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>أثناء العمل تستطع أن تحقق الكثير من الإنجازات على العكس العمل من خارجه، كما أن هذه هى الطريقة الأفضل لتحقيق النجاح، بدلاً من أن تتراكم عليك المهام اليومية التى قد تعطلك كثيراً وتجعلك مهموم طيلة الوقت بالعمل، حاول كذلك أن تحصل على حقك كامل مثل إجازة أسبوعية، تضمن فيها إعادة شحن طاقتك.>مزاجك العاطفى غير جيد على الإطلاق، حاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء الصغيرة التى تجعلك كئيب أو غير سعيد، فهذه الطريقة تساعدك على حل كل الأزمات، كن على اتصال مع الحبيب وتفهم كل ما يدور فى ذهنه ولا تجعله يغضب منك.>آن الأوان فى اتباع نظام غذائى جيد، لقد كان تعانى من عدد من المشاكل الصحية البسيطة التى تبدو سهلة الحل، ولكنها فى الواقع لها علاقة بطريقتك الخاطئة فى تناول الأغذية السيئة، كل ما عليك أن تهتم بصحتك أكثر من أى وقت مضى.>يتوقع العلماء أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على عدة مستويات، فمن الضرورى أن تعيد الاهتمام بكل الأمور البسيطة التى كنت تستهن بها فى الفترة الماضية.