"الوزراء": رئيس الحكومة شهد تتويج ومنح الميداليات لمنتخب اليد الفائز بأمم إفريقيا

سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنتخب المصرى، كأس بطولة الأمم الأفريقية الـ 22 لكرة اليد "رجال".

وأوضح بيان صادر عن محلس الوزراء منذ قليل، أن ذلك جاء ذلك عقب فعاليات حفل الختام الذي شهده رئيس مجلس الوزراء مساء أمس بالصالة الرئيسية المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، كما شهد مراسم التتويج ومنح الميداليات للمنتخبات الفائزة.

وحضر حفل الختام المشير محمد حسين طنطاوى، وكل من وزراء : الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، الهجرة، الصحة، والآثار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية، كما حضر الحفل عدد من السفراء، والشخصيات العامة، وعدد من رؤساء اتحادات كرة اليد من مختلف الدول، وممثلى بعثات منتخبات القارة السمراء المشاركين في البطولة.

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