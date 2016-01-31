بالفيديو.. احتفال "فراعنة اليد" بالتتويج ببطولة الأمم الإفريقية

"والله وعملوها الرجالة".. حالة من البهجة والسعادة سادت بين لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد، بعد أن نجحوا فى التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب المنتخب التونسى، بنتيجة 21/19، وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل، وحقق اللقب بعد فترة غياب.

وسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء كأس البطولة لأبطال مصر، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، منصور إريمو، رئيس الاتحاد الأفريقى لليد وسط أجواء احتفالية رائعة وتم تسليم الكأس على الطريقة الفرعونية.

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الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لليد ويعرب عن تقديره للجمهور

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رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد للفوز ببطولة الأمم الأفريقية 22

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وزير الشباب والرياضة يهنئ المصريين بالفوز ببطولة إفريقيا لليد

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حارس منتخب اليد: الجمهور سر قوة الفراعنة أمام التوانسة

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>منتخب اليد يتأهل إلى أولمبياد البرازيل بعد التتويج بأمم إفريقيا

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مصر تتقدم على تونس 17/16 فى منتصف الشوط الثانى

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