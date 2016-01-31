موجز الصحافة المصرية: السيسى للقمة الأفريقية: أبناؤكم مسئولون عن مستقبلهم

تناولت الصحف المحلية عدداً من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، تحت عنوان "السيسى للقمة الأفريقية: أبناؤكم مسئولون عن مستقبلهم"، وتغطية شاملة لأعمال قمة الاتحاد الأفريقى، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد فى كلمته بالجلسة المغلقة لأعمال القمة ضرورة بحث سبل زيادة الموارد لتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى فى القارة السمراء، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية العمل على ترشيد الانفاق لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

ونشرت صحيفة "الأهرام" ما أعلن عنه الدكتور يحيى الشاذلى مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الكبد والجهاز الهضمى، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية للشئون العلمية والإعلامية، بشأن أن العلاج باستخدام "سوفالدى" و"الأوليسيو" للمجموعة الثانية من مرضى فيروس "سى" والذى بدأ فى مايو 2015 حقق نتائج شفاء تام بلغت 97%.

وقالت صحيفة "الأخبار" إن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من تصفية 8 عناصر من تنظيم بيت المقدس جنوب الشيخ زويد مساء أمس، وقالت المصادر أن 8 عناصر حاولوا زراعة عبوات ناسفة فى طريق قوات الأمن أثناء قيامها بمداهمات لمعاقل التنظيم فى المنطقة، حيث شاهدت عدداً من العناصر تحاول زرع عبوات بمنطقة قبر عمير، وقد تم مطاردتهم ودخلوا منزلاً مهجوراً فى المنطقة، حيث تم تبادل إطلاق النار مع القوات وقاموا بإلقاء قذيفة على القوات دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الأمن من قتل العناصر وعثر بحوزتهم أسلحة آلية وأجهزة اتصالات، و4 عبوات ناسفة تم تفجيرها من مسافة بعيدة.

وأرجعت صحيفة "المصرى اليوم" على لسان مصادر بوزارة الكهرباء تأخر التوقيع النهائى على مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح بين مصر وروسيا إلى وجود بعض الخلافات فى البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذى تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية التى وصفتها بالصغيرة.

وقالت المصادر المطلعة على سير المفاوضات إن هناك فريقاً رئاسياً برئاسة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، يضم فى عضويته وزيرى الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات فى الملف.

وكشفت صحيفة "الشروق" على لسان مصدر قضائى قوله، إنه تقرر نقل نظر جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 متهمًا بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى للمتكلات وحيازة مواد فى حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص إلى وادى النطرون.