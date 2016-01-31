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فيديو - محمود بكر من العناية المركزة: أدعوا لي

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فيديو - محمود بكر من العناية المركزة: أدعوا لي فيديو - محمود بكر من العناية المركزة: أدعوا لي

تحدث محمود بكر المعلق الرياضي الكبير في تصريح مقتضب عن حالته الصحية والتي يتواجد على أثرها في العناية المركزة.

ويعاني كابتن محمود بكر أحد أيقونات الكرة المصرية والنادي الأوليمبي السكندري من مرض في القلب.

وخرجت العديد من التقارير لتشير لوفاة محمود بكر متأثرا بالمرض إلا أن نجل المعلق الكبير أكد لـFilGoal.com أن والده ما زال في العناية حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وعن حالته قال محمود بكر في تصريح هاتفي مع برنامج (لازم نفهم) مقتضب ليطمئن الجميع على حالته: "أدعوا لي.. أدعوا لي".

وأتم "شكر لكم.. أدعوا لي".

محمود بكر فاز بالدوري المصري مع الأوليمبي، ومن أشهر المعلقين المرتبط في أذهان الجماهير بعبارة "عدالة السماء تهبط على استاد باليرمو".

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فيديو اليوم السابع

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