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طارق يحيى لـ في الجول: ' المصري فايق.. وإحنا كمان '

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طارق يحيى لـ في الجول: ' المصري فايق.. وإحنا كمان ' طارق يحيى لـ في الجول: ' المصري فايق.. وإحنا كمان '

قال طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش إن لقاء فريقه مع المصري "غاية في الصعوبة" .

ويلتقى فريق الطلائع صاحب المركز الـ12 بـ18 نقطة مع المصري الرابع بـ26 نقطة على ملعب الإسماعيلية الأحد.

وتابع لـFilGoal.com: "المصري فايق فى الموسم الحالي ونتائجه جيدة ويملك جهاز فني محترم، وكلها أسس لابد ان أضعها أمامي وأنا أتوجه لمقابلته" .

وأضاف "لكن نحن أيضا، فرقتنا فايقة في الفترة الأخيرة حتى إن المباراة الأخيرة أمام فريق اتحاد الشرطة منحتنا الكثير من الثقة التي سوف نستغلها في الفترة الحالية"

وأردف "هدفنا من وراء أي لقاء تحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وأوضح أن إقامه المباراة خارج ملعب الفريق لا تؤثر عليه، حيث أنه لعب أربع مباريات فقط على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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