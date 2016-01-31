3 مسجلين يصيبون آخر بطلق خرطوش للخلاف على فتاة بالشرقية

كان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "تامر م أ م " 29 سنة عاطل ومقيم كفر صقر، مصاب برش خرطوش بالبطن، وتبين أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا بلطجة وسرقة آخرها القضية 16138 جنح كفر صقر لسنة 2015 سرقة .
وبسؤال شقيقه "إبراهيم" 37 سنة فكهانى اتهم كلا من "حسن ث ال" 19 سنة جزار سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا ضرب واغتصاب آخرها 3814 إدارى كفر لسنة 2015 اغتصاب و"محمد رع " 34 سنة سائق توك توك وسبق اتهامه فى القضية رقم 333 جنح المركز لسنة 2014 ضرب و"محمد ع ع " 22سنة نجار مسلح وجميعهم مقيمون كفر صقر، بالتعدى على شقيقه بسبب خلافات بينهم، وتبين من التحريات الأولية أن الخلافات على فتاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36/6 أحوال قسم ثانى الزقازيق، وكلفت مباحث كفر صقر بالتحرى عن الواقعة.