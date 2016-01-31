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بالصور.. ولى العهد السعودى يتفقد مصابى تفجيرات الأحساء

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بالصور.. ولى العهد السعودى يتفقد مصابى تفجيرات الأحساء بالصور.. ولى العهد السعودى يتفقد مصابى تفجيرات الأحساء
تفقد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى، مساء اليوم السبت، مصابى التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس الجمعة على مسجد فى مدينة الأحساء.

و قدم ولى العهد السعودى واجب العزاء والمواساة لأسر وذوى المواطنين الذين استشهدوا، واطمأن على المصابين فى حادث التفجير الذى وقع بمسجد الرضا فى محافظة الأحساء ظهر أمس الجمعة .

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين فى الاعتداء، وصرح المتحدث الأمنى للوزارة اللواء منصور تركى، بأنه تم منع انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا بحى محاسن بمدينة الإحساء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، وقد أدانت عدة دول عربية الهجوم الإرهابى.

محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد (1)

محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد (2)

محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد (3)

محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد (4)


>- مصدر أمنى سعودى:لا علاقة بمنفذ تفجير "الاحساء" برئيس الديوان الملكى السابق

- المتحدث باسم الداخلية السعودية يكشف نتائج تحقيقات تفجير "الأحساء"

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مصر 365

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