أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم..سفارة فلسطين بمصر تعقد ندوة للدفاع عن عرب 48

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم..سفارة فلسطين بمصر تعقد ندوة للدفاع عن عرب 48 أخبار فلسطين اليوم..سفارة فلسطين بمصر تعقد ندوة للدفاع عن عرب 48
ركزت أخبار فلسطين اليوم على عقد سفارة فلسطين بالقاهرة، بالتعاون مع إقليم حركة فتح ندوة بمناسبة اليوم العالمى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين فى الداخل، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين شرق خان يونس جنوب غزة.
>وتناولت أخبار فلسطين اليوم عقد سفارة فلسطين بالقاهرة، بالتعاون مع إقليم حركة فتح ندوة بمناسبة اليوم العالمى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين فى الداخل، شارك فيها كل السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى، والمستشار الثقافى لسفارة دولة فلسطين محمد خالد الأزعر، وأمين سر حركة فتح سميح برزق بحضور ممثلين عن النقابات والأحزاب المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وأبناء الجالية فى وسط تغطية لقنوات الفضائيات المصرية.

وركزت أخبار فلسطين اليوم ما أكده أمين سر حركة فتح سميح برزق أنه تأسيسا على الصمود في الارض داخل فلسطين المحتلة، و بالرغم من التضييق والتقييد العنصري سواء على الفلسطينيين المهجرين أو المقيمين في أرضهم وأمام دعوات الترانسفير والإبادة العرقية، ان حركة فتح تعلن أن أية اجراءات قديمة أو مستجدة تمس فلسطينيي الداخل من أجل اقتلاعهم من أراضيهم هي محاولات فاشلة، وأكد أن حركة فتح تعتبر هذه الخروق اللانسانية لحقوق أولئك المواطنين تستدعي ضغط المجتمع الدولى من أجل وقف تلك السياسات اللانسانية؛ لأن هؤلاء المرابطين ذخر المجتمعات الفلسطينية وغير قابلين للإخلاء والاقتلاع من أرضهم.

فيما أكد السفير صبيح على أن تلك الشريحة الفلسطينية هي الأكثر صمودا وعطاءا منذ النكبة، فهم على تماس مع العدو وجها بوجه ولكن عطائهم الثقافي مستمر ، ورغم تعرضهم للتمييز في الصحة والتوظيف وتملك الاراضي الا انهم صمدوا وحافظوا على هويتهم وأبدعوا في ثقافتهم وتركوا بصمة في ارث فلسطين الثقافي كمحمود درويش وايميل حبيبي ، وقد كان اليوم رسالة تحية وعهد على الالتزام بنشر قضيتهم في شتى المحافل الدولية لشحذ همتهم وتعزيز صمودهم أمام سياسات العدو المستمرة.

فيما ركزت أخبار فلسطين اليوم على إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بفلسطين. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودى الفاصل أطلقوا النار تجاه مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام المتواجدين فى الأراضى الزراعية الحدودية شرق خان يونس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم