مصدر عسكرى ليبى: 80 % من مدينة أجدابيا تحت سيطرة قوات الجيش

>تجددت مساء أمس السبت، الاشتباكات بمدينة أجدابيا الليبية بين قوات الجيش الليبى ضد "ما يسمى مجلس شورى ثوار أجدابيا" جنوب المدينة.

وقال مصدر عسكرى مساء أمس، إن حوالى 80 % من المدنية تحت سيطرة الجيش الليبى والقوات المساندة له.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش المتمركزة بمنطقة القنان جنوب أجدابيا شنت هجوما كبيرا على مليشيات الشورى المتمركزة بالكيلو 18 معسكر النهر الصناعى.

وأكد المصدر عدم وقوع أضرار بشرية ولا مادية فى صفوف قوات الجيش والقوات المساندة له،

>وفى السياق ذاته قال المصدر نفسه: إن الكتيبة 302 الجوارح بقيادة محمد القابسى تمكنت من فرض سيطرتها على شرق أجدابيا بالكامل، فضلاً عن سيطرة قوات الأمن التابعة لأمن المدينة والقوات المساندة لهم على وسط المدينة.

يشار إلى أن مدينة أجدابيا تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والقوات المساندة له ضد لما يعرف مجلس شورى ثوار أجدابيا.

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