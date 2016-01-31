شيخ الصيادين: السودان يرسل طائرة بحث لإنقاذ صيادى مركب "زينة البحرين"

أكد بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين، أنه فى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، تم التنسيق مع الجانب السودانى وانطلقت طائرة سودانية للبحث عن الصيادين المفقودين.

وأشار بكرى فى بيان إعلامى أنه بعد الاستغاثات المرسلة للرئيس، لإنقاذ 12 صيادا على متن مركب الصيد "زينة البحرين" الشاحطة بمنطقة السبعات بالمياه السودانية، تم التنسيق مع الحكومة السودانية للبحث وإنقاذ طاقم المركب، وانطلقت إحدى طائرات البحث السودانية للتحليق فوق منطقة الحادث للوصول لمكان المركب الشاحط لإنقاذ الصيادين.

وأفاد بكرى بأن هناك 2 من الصيادين متواجدان الآن لدى السلطات السودانية، وهما اللذان أبلغا نقطة حرس الحدود السودانية بالحادث، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مشكلة على مستوى رسمى، تنتظر وصول أى معلومات عن رحلة البحث السودانية، لنطمئن على طاقم مركب الصيد المصرى.

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