أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الصيادين: السودان يرسل طائرة بحث لإنقاذ صيادى مركب "زينة البحرين"

Google+ Print
شيخ الصيادين: السودان يرسل طائرة بحث لإنقاذ صيادى مركب "زينة البحرين" شيخ الصيادين: السودان يرسل طائرة بحث لإنقاذ صيادى مركب "زينة البحرين"
أكد بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين، أنه فى استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، تم التنسيق مع الجانب السودانى وانطلقت طائرة سودانية للبحث عن الصيادين المفقودين.

وأشار بكرى فى بيان إعلامى أنه بعد الاستغاثات المرسلة للرئيس، لإنقاذ 12 صيادا على متن مركب الصيد "زينة البحرين" الشاحطة بمنطقة السبعات بالمياه السودانية، تم التنسيق مع السودانية للبحث وإنقاذ طاقم المركب، وانطلقت إحدى طائرات البحث السودانية للتحليق فوق منطقة الحادث للوصول لمكان المركب الشاحط لإنقاذ الصيادين.

وأفاد بكرى بأن هناك 2 من الصيادين متواجدان الآن لدى السلطات السودانية، وهما اللذان أبلغا نقطة حرس الحدود السودانية بالحادث، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مشكلة على مستوى رسمى، تنتظر وصول أى معلومات عن رحلة البحث السودانية، لنطمئن على طاقم مركب الصيد المصرى.


>- صياد يروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ"زينة البحرين" قبل الغرق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف