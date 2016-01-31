نقابة الأطباء تنشر تقريرها عن حالة أمين الشرطة المعتدى على "أطباء المطرية"

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بناء على طلب رسمى منها، أرسلت مستشفي هليوبولس صباح اليوم صورة طبق الأصل من نموذج فحص وعلاج حالة أمين الشرطة "حسام أحمد على" والذى ادعى وقوع حادث دراجة بخارية له بقيادة المصاب بميدان المطرية، إنه بعد التوقيع منه شخصياً بالمرفق تم عمل أشعة عادية على الساق والركبة اليسرى وتشخيصه بكسر بالساق اليسرى وعمل جبس فوق الركبة وتم انصراف المريض واستلم اشعاته كامله مع سداد الرسوم.

وتابع التقرير، :"ثم حضر مرة أخرى في نفس اليوم بناءً على خطاب موجه من قسم المطرية لتوقيع الكشف الطبى عليه وتم توقيع الكشف على أمين الشرطة مرة أخرى بواسطة طبيب الاستقبال بتذكرة نموذج فحص وعلاج بالاستقبال الساعة 12.15 ظهراً الذى أفاد بوجود اشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعي بالساق اليسري طوله حواليى2 سم، وتم عرضه علي استشارى العظام والذي قام بالكشف عليه وأفاد بوجود كسر بالساق اليسرى.

وبناء عليه قد قامت المستشفى بالتعامل مع المذكور أنه ادعاء حادث كما هو مثبت من المذكور.



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