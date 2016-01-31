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لدعمها مستشفى شفاء الأورمان.. أحمد سعد: اليوم السابع تسعى للخير دائمًا

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لدعمها مستشفى شفاء الأورمان.. أحمد سعد: اليوم السابع تسعى للخير دائمًا لدعمها مستشفى شفاء الأورمان.. أحمد سعد: اليوم السابع تسعى للخير دائمًا
نظمت مؤسستا شفاء والأورمان، السبت، مهرجانا خيريا لدعم العمل بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، بحضور عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة ورجال الأعمال المصريين، وفى مقدمتهم رجل الأعمال المهندس إسماعيل عثمان عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والفنان أحمد سعد، وريم البارودى، والإعلامية رشا نبيل.

وقال الفنان أحمد سعد لـ"اليوم السابع": "كل منا فى مجال عمله لابد أن يدعم أعمال الخير، واليوم السابع داعم كبير دائما لكل أعمال الخير بجميع أنحاء الجمهورية، ونحن هنا لدعم أكبر صرح طبى بصعيد لعلاج مرضى السرطان".

فيما قالت الفنانة الشابة ريم البارودى إنها حضرت للأقصر للقيام بدورها ورسالتها فى الوقوف بجانب أى عمل خيرى لخدمة المواطنين بالمجان، وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به لأجل مستشفى شفاء الأورمان، وأضافت: أنا مستعدة لعمل كل شىء للمستشفى الجديد لكونه بارقة أمل فى علاج مرضى السرطان الخبيث.

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (1)

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (2)

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (3)

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (4)

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (5)

مهرجان لدعم مستشفى شفاء الأورمان (6)
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