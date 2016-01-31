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ضبط بقال تموينى حاول تهريب 6 كراتين زيت تموينى بالإسكندرية

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ضبط بقال تموينى حاول تهريب 6 كراتين زيت تموينى بالإسكندرية ضبط بقال تموينى حاول تهريب 6 كراتين زيت تموينى بالإسكندرية
تمكنت مديرية بالإسكندرية اليوم برئاسة مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة، من ضبط أحد البدالين التموينيين حاول تهريب الزيت التموينى إلى الأسواق الحرة.

حيث تم تحرير محضر لأحد البقالين حاول تهريب 6 كراتين زيت تموينى متلبسا بتهريبها فى منطقة غيط العنب، وتم المرور بمخازن الجملة للإشراف ومتابعة توافر السلع وتسليمها للتجار.

من جهة أخرى تم ضبط 2 متعهدى نقل الدقيق، حاولا تجميع عدد4جوال دقيق زنة الجوال 50 كيلو وتم تحرير محضر تجميع عدد4 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كيلو لمتعهد نقل الدقيق محسن دوبان، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، إضافة إلى تحرير 5 محاضر بيع خبز بلدى بأزيد من سعر الأسواق، محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محضر عدم حمل شهادة صحية، 1محضر توقف عن مزاولة النشاط مستودع كيروسين.

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مصر 365

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