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للرجل.. حجم ثديك وقلة رغبتك الجنسية مؤشرات على اضطراب هرموناتك

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للرجل.. حجم ثديك وقلة رغبتك الجنسية مؤشرات على اضطراب هرموناتك للرجل.. حجم ثديك وقلة رغبتك الجنسية مؤشرات على اضطراب هرموناتك
اضطراب الهرمونات وإن كان من الأمراض الشائعة بين النساء إلا أنه يصيب الرجال أيضًا.
>ويوضح أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله، أن أهم العلامات التى تشير لاضطراب الهرمونات عند الرجل تتمثل في زيادة حجم الثدى خاصة حال عدم ارتباط هذه الزيادة بالسمنة.

ويرجع حامد هذا العرض إلى زيادة نسبة هرموني البرولاكتين والإستروجين (هرمون الأنوثة)، مقابل هرمون الذكورة (التستوسترون)، ويعد تناول الطعام المعالج جينيا وهرمونيًا من أهم أسباب هذا الاضطراب.

ويتمثل العرض الثانى لاضطراب هرمونات الرجل فى قلة الرغبة الجنسية ويوضح حامد أن هرمون التستوسترون هو المسئول عن الشعور بالرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، وقلة نسبته لدى الرجل تحديدًا، تؤثر بصورة مباشرة وسلبية على رغبته الجنسية.

ويرجع حامد سبب انخفاض هرمون الذكورة لعدة أسباب أهمها السمنة، والتى تساعد على تحويل جزء من هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة، وكذلك الإصابة بأمراض الغدد.

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مصر 365