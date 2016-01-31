ماذا ارتدت روزي هانتغتون في المطار؟

تكاد تنقلات العارضات لا تنتهي، ففي كل موسم نجدهن يتنقلن بين مدن الموضة في فترات متقاربة وهذا ما يجعلهن يتميزن بإطلالات السفر، وقد شوهدت عارضة الأزياء الأنيقة روزي هانتغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley بإطلالة عملية جميلة للسفر مؤخراً.

ارتدت العارضة معطفاً أنيقاً باللون الرمادي وتألقت بالإكسسوارات السوداء، فحملت حقيبة "فرساتشي" Versace كبيرة مع حقيبة للسفر صغيرة وأكملت إطلالتها بحذاء مخملي طويل .

هل نجحت روزي هانتغتون وايتلي في تنسيق إطلالة عملية للسفر برأيك ؟