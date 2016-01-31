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برج العذراء حظك اليوم الأحد 2016/1/31

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 2016/1/31 برج العذراء حظك اليوم الأحد 2016/1/31

على الصعيد المهني:


>عانى أبناء هذا البرج من بعض المشاكل فى العمل وكانت الخيانة هى نقطتهم الفاصلة التى حولت معظم الأشياء إلى الأسوأ لكن بعد هذه الفترات والكبوة يعودون مرة أخرى ليأخذوا مكانهم الطبيعى وسط زملائهم بالعمل.

على الصعيد العاطفى:


>الاستقرار ما زال يخيم على حالتهم العاطفية وما زال الحب هو أهم العوامل التى تدفع بهم إلى الأمام وتتوجهم على عرش النجاح، لذلك يجب أن يحتفظوا بهذا الحب ويبتعدوا عن أى مشكلة قد تؤرقهم.

على الصعيد الصحى:


>بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى أفضل وأبهى صورها هذه الفترة وسيكون هذا العام هو عام للتألق على كل المستويات الصحية وبعض الأمراض البسيطة التى كانوا يعانون منها سيتخلصون منها فى هذا العام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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