مدرب الأهلي – ماذا تقول ' فوتبول مانجر ' عن ماجات؟ ' جيد لإيفونا وأنطوي وسيء لسليمان '

لعبة "فوتبول مانجر" هي اللعبة الأكثر واقعية وتقدم أقرب انعكاس للحقيقة بالنسبة للاعبي ومدربي كرة القدم، فإحصائياتها تعتمد على شركة "بروزون" التي تقدم إحصائيات لفرق عالمية عديدة أهمها أرسنال .

فماذا تقول اللعبة عن الألماني القريب من تدريب الأهلي فيليكس ماجات؟

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طريقتي لعب ماجات المفضلتين هما جوهرة 4-4-2 (Diamond- 4-1-2-1-2) ثم 4-3-1-2 وهي تختلف عن سابقتها في عدم وجود لاعب وسط مدافع بل ثلاثي في وسط الملعب.

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تلك بالطبع بشرى لمهاجمي الأهلي وبالأخص جون أنطوي وماليك إيفونا إذ يفضل ماجات اللعب بثنائي هجومي، كما يفضل وجود لاعب رقم 10 في الملعب خلف المهاجمين، وهو الدور الذي قد يليق بصالح جمعة وعبد الله السعيد أو رمضان صبحي.

على الجانب الآخر، ماجات لا يفضل وجود الأجنحة، وهو أمر قد يناسب لاعب مثل مؤمن زكريا يمكن تطويعه كلاعب وسط ملعب مع حسام عاشور وعمرو السولية على سبيل المثال، ولكن الأمر قد يضر لاعبين مثل وليد سليمان مثلا.

ويفضل ماجات التمرير الكثيف ويعتمد على أساليب مختلطة في الضغط على الخصم لكنه يفضل الرقابة رجل لرجل على حساب دفاع المنطقة.

المهارات التدريبية

في الهجوم، تقيم اللعبة ماجات بـ10/20 بينما تقيمه في الدفاع بـ14/20.

أما من ناحية اللياقة البدنية فتقييم ماجات هو 20/20.

يتمكن ماجات التعامل النفسي مع اللاعبين بدرجة 20/20، ولكنه من ناحية التكتيك سجل 12/20.

ما يظهر بشدة في تقييم ماجات هو نسبة الالتزام لدى قائمته وهو 20/20.

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التفضيلات الشخصية

وتضع اللعبة مجموعة من التفضيلات الشخصية لكل مدرب والتي تحكم تصرفاته، وبالنسبة لماجات تقول اللعبة التالي:

- يحب استقدام اللاعبين الشباب للفريق الأول

- يفضل القائمة الكبيرة من اللاعبين

- يقرأ المباراة تكتيكيا ويغير في تكتيكه إذا ثبت فشله خلال المباراة.

- يحب وجود "Target Man" أو مهاجم يستلم أمام المدافع ويوزع اللعب وظهره للمرمى.

- يحب الاعتماد على الهجمات المرتدة.

- يولي اهتماما كبيرا بالكرات الثابتة ويراها فرصا لتسجيل الأهداف.