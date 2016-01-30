بالفيديو - صلاح يشارك في عودة روما لطريق الانتصارات بثلاثية في فروسينوني

شارك محمد صلاح جناح روما في انتصار فريقه على فروسينوني 3-1 بالدوري الإيطالي يوم السبت.

وحل فروسينوني ضيفا على روما ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ولعب صلاح بجوار الوافد الجديد ستيفان الشعراوي خلف المهاجم الوحيد إدين دجيكو، حتى خرج في الدقيقة 82.

وسجل رادا نايجولان أول أهداف روما في اللقاء بمساهمة من صلاح في الدقيقة 18، قبل أن يتعادل دانيل كيوفاني في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي.

وأضاف الشعراوي الهدف الثاني لروما في أول مباراة له بقميص الفريق في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة بكعب قدمه على الطائر.

ثم سجل ميراليم بيانيتش ثالث أهداف روما في الدقيقة 83 مستغلا تمريرة حريرية من فرانشسكو توتي.

ورفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس بجدول المسابقة.

شاهد الأهداف من هنا