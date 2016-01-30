أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أستاذ بجامعة الإسكندرية:علاقة مصر السياسية بالصين جيدة منذ عهد الدولة الإسلامية

Google+ Print
أستاذ بجامعة الإسكندرية:علاقة مصر السياسية بالصين جيدة منذ عهد الدولة الإسلامية أستاذ بجامعة الإسكندرية:علاقة مصر السياسية بالصين جيدة منذ عهد الدولة الإسلامية
أكد الدكتور فتحى أبو عيانة، أستاذ بجامعة الإسكندرية، أن العلاقة بين والصين وطيدة منذ حكم الدولة الإسلامية، ولم يحدث صدام سياسى بين الحكام المسلمين والصين، كما حدث فى دول الجوار فى تلك الحقبة الزمنية.

وأضاف "أبو عيانة" فى تصريحات صحفية، أن طريق الحرير القديم كان ينقل تجارة من الصين إلى مصر الحرير والورق والبارود والبوصلة، وكانت تحمل من مصر والدول العربية فى طريق عودتها البخور والتوابل والمنتجات الصناعية.

وأشار إلى أن العلاقة الطيبة بين الصين ومصر فى حكم الدول الإسلامية أدى إلى انتشار الدين الإسلامى بالقرب من حدود الصين الغربية، مؤكداً أن هناك دراسات عديدة تثبت أن علاقة مصر بالصين هى من أقدم العلاقات الطبية التى لم يحدث بينها خلاف فى التاريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم