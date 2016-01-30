أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر - روما (3) - (1) فروسينوني .. خروج صلاح

Google+ Print
مباشر - روما (3) - (1) فروسينوني .. خروج صلاح مباشر - روما (3) - (1) فروسينوني .. خروج صلاح

يشارك محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فروسينوني بالدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل فروسينوني ضيفا على روما ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويلعب صلاح بجوار الوافد الجديد ستيفان الشعراوي خلف المهاجم الوحيد إدين دجيكو.

وتشهد التشكيلة الأساسية لروما ظهور إيرفن زوكانوفيتش الذي أتم انتقاله للذئاب يوم الجمعة.

وسجل رادا نايجولان أول أهداف روما في اللقاء بمساهمة من صلاح في الدقيقة 18.

وتعادل دانيل كيوفاني في الدقيقة 24.

وأضاف الشعراوي الهدف الثاني لروما في أول مباراة له بقميص الفريق في الدقيقة 48.

ثم سجل ميراليم بيانيتش ثالث أهداف روما في الدقيقة 83.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع