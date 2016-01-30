أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

3 أطفال يتعدون جنسيا على طفلة بأبو حماد فى الشرقية

Google+ Print
3 أطفال يتعدون جنسيا على طفلة بأبو حماد فى الشرقية 3 أطفال يتعدون جنسيا على طفلة بأبو حماد فى الشرقية
حررت أسرة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة محضرًا بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، ضد 3 شباب فى نفس عمرو الطفلة، لتعديهم عليها جنسيا وضربها وإصابتها إصابات بالغة، وتم إخطار نيابة أبو حماد، للتحقيق برئاسة محمد سعيد رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من والى أمر "أ ع ال" 13 سنة طالبة بالإعدادى، ومقيمة قرية دائرة مركز شرطة أبوحماد، يتهم فيه كلا من "إبراهيم.ع.م" 14 سنة، وشقيقه "حسن" 13 سنة، وصديقهما "محمد.ن.م.ح" 14 سنة ومقيمين ذات قرية الطفلة، بالتعدى عليها جنسيا، وإصابتها إصابات بالغة بمختلف أنحاء الجسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 689 إدارى مركز شرطة أبوحماد.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائى بمعرفة ضباط مباحث أبوحماد للتحقيق فى البلاغ، ومعرفة مدى حقيقته وتوجه أحد الضباط بالمركز، لضبط المشكو فى حقهم وعرضهم على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365