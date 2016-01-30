3 أطفال يتعدون جنسيا على طفلة بأبو حماد فى الشرقية

حررت أسرة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة محضرًا بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، ضد 3 شباب فى نفس عمرو الطفلة، لتعديهم عليها جنسيا وضربها وإصابتها إصابات بالغة، وتم إخطار نيابة أبو حماد، للتحقيق برئاسة محمد سعيد رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من والى أمر "أ ع ال" 13 سنة طالبة بالإعدادى، ومقيمة قرية دائرة مركز شرطة أبوحماد، يتهم فيه كلا من "إبراهيم.ع.م" 14 سنة، وشقيقه "حسن" 13 سنة، وصديقهما "محمد.ن.م.ح" 14 سنة ومقيمين ذات قرية الطفلة، بالتعدى عليها جنسيا، وإصابتها إصابات بالغة بمختلف أنحاء الجسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 689 إدارى مركز شرطة أبوحماد.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائى بمعرفة ضباط مباحث أبوحماد للتحقيق فى البلاغ، ومعرفة مدى حقيقته وتوجه أحد الضباط بالمركز، لضبط المشكو فى حقهم وعرضهم على النيابة العامة.