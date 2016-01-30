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القبض على جزار لذبحه "جمل" بطريقة غير شرعية لبيعه للمواطنين بالأقصر

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القبض على جزار لذبحه "جمل" بطريقة غير شرعية لبيعه للمواطنين بالأقصر القبض على جزار لذبحه "جمل" بطريقة غير شرعية لبيعه للمواطنين بالأقصر
أقدم جزار بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، على ذبح جمل بطريقة غير شرعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بغرض بيعه للمواطنين، لكن الأهالى اشتبهوا فيه لدى نقله للجمل وتم ضبطه وفحص الجمل المذبوح وتبين أنه غير صالح تماماً، وتم إعدامه وأحيل الجزار للنيابة العامة التى تولت التحقيق معه.

البداية كانت بتلقى الدكتور محمد الوكيل، مدير الطب البيطري بمدينة إسنا، بلاغاً من أهالى المنشية بجسر السيالة بمدينة إسنا يفيد بمشاهدتهم سيارة نقل بيضاء اللون تحمل أرقام "1572" نقل الأقصر، وتحمل جملا مذبوحا بصورة مخالفة، مؤكدين أنهم أوقفوا السائق واحتجزوه مع الجزار.

تم تشكيل لجنة مشتركة للتوجه لموقع السيارة، ضمت كل من الدكتور أسامة عبد الخالق مدني، مدير قسم التفتيش علي اللحوم، وزكريا مغازي مفتش تموين اسنا، وبإجراء المعاينة والفحوصات البيطرية اللازمة علي الجمل المذبوح، تأكدوا أنه غير صالح للإستهلاك الآدمى وتم ذبحه بطريقه غير شرعية، فتم ضبط "محمد.إ.ح" 30 سنة جزار وصاحب الجمل، وتحرر عن ذلك المحضر وتمت احالة المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بإعدام الجمل المذبوح بطريقة غير شرعية والذى يزيد وزنه عن 200 كيلو جرام.

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مصر 365