أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد – ماذا قال الأحمر ولاعبو مصر عقب التتويج الإفريقي

Google+ Print
كرة يد – ماذا قال الأحمر ولاعبو مصر عقب التتويج الإفريقي كرة يد – ماذا قال الأحمر ولاعبو مصر عقب التتويج الإفريقي

"أهم بطولة بالنسبة لنا" هكذا تحدث إسلام حسن لاعب منتخب مصر لكرة اليد فور تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا.

وتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه على حساب تونس بعد التغلب عليها في المباراة النهائية بنتيجة 21-19 (طالع التفاصيل).

وتحدث إسلام حسن لقناة "النهار " قائلا:"أشكر المولى عز وجل هذه أهم بطولة بالنسبة لنا".

وأكمل"لم نفز بها منذ عام 2008، ولم نتأهل لأولمبياد لندن والآن حققنا كلا الأمرين".

فيما تحدث أحمد الأحمر لاعب قائلا:"مساندة الجمهور الكبيرة لنا هي سبب الفوز".

وأضاف"شاهدنا مباريات تونس كثيرا واستعدينا لهم جيدا، والآن علينا التفكير في الأولمبياد وكأس العالم".

وتحدث محمد إبراهيم لاعب الفراعنة"الحمد لله، ربنا كلل مجهودنا الذي بذلناه بالخير لقد تعبنا كثيرا والآن توجنا بالبطولة".

فيما أكد كرام كردي عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد أن هدف المنتخب منذ البداية كان التأهل للأولمبياد والفوز باللقب وليس مجرد التأهل لكأس العالم فقط.

وأضاف"هدفنا منذ اليوم الأول هو التأهل للأولمبياد والحمد لله نجحنا فيما كنا نخطط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم