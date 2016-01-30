كرة يد – ماذا قال الأحمر ولاعبو مصر عقب التتويج الإفريقي

"أهم بطولة بالنسبة لنا" هكذا تحدث إسلام حسن لاعب منتخب مصر لكرة اليد فور تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا.

وتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه على حساب تونس بعد التغلب عليها في المباراة النهائية بنتيجة 21-19 (طالع التفاصيل).

وتحدث إسلام حسن لقناة "النهار رياضة" قائلا:"أشكر المولى عز وجل هذه أهم بطولة بالنسبة لنا".

وأكمل"لم نفز بها منذ عام 2008، ولم نتأهل لأولمبياد لندن والآن حققنا كلا الأمرين".

فيما تحدث أحمد الأحمر لاعب المنتخب قائلا:"مساندة الجمهور الكبيرة لنا هي سبب الفوز".

وأضاف"شاهدنا مباريات تونس كثيرا واستعدينا لهم جيدا، والآن علينا التفكير في الأولمبياد وكأس العالم".

وتحدث محمد إبراهيم لاعب الفراعنة"الحمد لله، ربنا كلل مجهودنا الذي بذلناه بالخير لقد تعبنا كثيرا والآن توجنا بالبطولة".

فيما أكد كرام كردي عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد أن هدف المنتخب منذ البداية كان التأهل للأولمبياد والفوز باللقب وليس مجرد التأهل لكأس العالم فقط.

وأضاف"هدفنا منذ اليوم الأول هو التأهل للأولمبياد والحمد لله نجحنا فيما كنا نخطط