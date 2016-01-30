مباشر - روما (2) - (1) فروسينوني .. صلاح أساسيا بجوار الشعراوي

يشارك محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فروسينوني بالدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل فروسينوني ضيفا على روما ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويلعب صلاح بجوار الوافد الجديد ستيفان الشعراوي خلف المهاجم الوحيد إدين دجيكو.

وتشهد التشكيلة الأساسية لروما ظهور إيرفن زوكانوفيتش الذي أتم انتقاله للذئاب يوم الجمعة.

وسجل رادا نايجولان أول أهداف روما في اللقاء بمساهمة من صلاح في الدقيقة 18.

وتعادل دانيل كيوفاني في الدقيقة 24.

وأضاف الشعراوي الهدف الثاني لروما في أول مباراة له بقميص الفريق في الدقيقة 48.

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