أشعة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدى.. تعرفى على سلبياتها

طبيعة أشعة الكشف عن سرطان الثدى

أشعة الماموجرام من الفحوص المستخدمة فى الكشف عن سرطان الثدى، الذى يهدد نسبة كبيرة من النساء فى العالم أجمع.>ويوضح الدكتور محمد المغاورى استشارى الجراحة العامة، أن هذا النوع من الأشعة يتم بالضغط على الثدى من أعلى وأسفل بطريقة معينة، وتستخدم هذه الأشعة للكشف عن الأورام والسرطانات التى تصيب الثدى، بناء على ظهور علامات معينة بالصدر، منها التكتلات التى تشعر بها المرأة بالفحص اليدوى الدورى بنفسها أو من بواسطة الطبيب.

وقد يطلب الطبيب من السيدة إجراء أشعة الماموجرام إذا شك فى إصابتها نتيجة خروج الإفرازات الملونة من الحلمات، أو تغير فى شكل الحلمات، أو شكل الجلد الخارجى للثدى.

مشكلات أشعة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدى

>ويشير الدكتور محمد إلى وجود بعض التخوفات والسلبيات من إجراء هذا النوع من الأشعة، أهمها أنها لا تمثل فحصًا كافيًا لكل أنواع الأورام التى تصيب الثدى، والتى يحتاج الكشف عنها فى بعض الحالات عوامل مساعدة وفحوص أخرى كما أن أشعة الماموجرام تحتاج خبرة من القائم على إجرائها وتفاصيلها، ولذا إذا أخفق القائم بإجرائها فقد تظهر نتائج غير دقيقة للغاية.

وأشعة الماموجرام مفيدة جدًا ونتائجها جيدة مع السيدات الكبار فى السن، لكنها لا تعتبر دقيقة مع النساء الأصغر سنا، ناهيك عن أن نسبة الإشعاع الناجمة عنها وتتعرض لها المريضة تسبب تخوف بعض الأطباء.

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