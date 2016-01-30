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2000 زائر شاهدوا جمال مدينة سانت كاترين اليوم

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2000 زائر شاهدوا جمال مدينة سانت كاترين اليوم 2000 زائر شاهدوا جمال مدينة سانت كاترين اليوم
استقبلت مدينة سانت كاترين 2000 زائر من مختلف محافظات ، اليوم السبت، بعد أن تحسنت الأحوال الجوية وسطعت الشمس على المدينة وفتحت جميع الطرق للزائرين.

مدينه سانت كاترين (1)

وقال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين لـ"اليوم السابع"، أن السياحة الداخلية تغزو المدينة، حيث زار كاترين 2000 شخص من مختلف محافظات مصر، مضيفاً أن الجو فى كاترين اليوم أكثر من رائع ولقد امتدت الاتوبيسات من الدير وحتى ميدان الوادى المقدس.

مدينه سانت كاترين (2)

واستمتع الزائرين بجو كاترين المشمس الساطع منذ أمس وزارو الدير وأبدوا إعجابهم الشديد بجمال المدينة وبجبالها الشاهقة، ومعظم الزائرين أكدوا إعجابهم الشديد برحلات السفارى بوادى الأربعين.

وأشار خالد سلامة إلى أن كاترين تتميز بالهدوء والراحة وتبدو أكثر جمالاً عندما تسقط عليها الثلوج فتصبح مثل العروسة فى ليلة زفافها.

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مصر 365

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