"زراعة" سوهاج: زراعة 1800 فدان من محصول البطاطس.. والتقاوى "سليمة"

أكد المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم هذا العام زراعة 1800 فدان من محصول البطاطس على مستوى المراكز، مشيرا إلى أن المحصول جيد ولا توجد أى مشكلة خاصة بالتقاوى وهى "سليمة"، وذلك من خلال متابعات قطاع الإرشاد الزراعى بالمحافظة والمرور اليومى من المشرفين الزراعيين المكلفين بمتابعة المساحات المنزرعة بالمحصول.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحصول سيتم الانتهاء من زراعته نهاية الشهر القادم ثم يتم جمع المحصول لعمليات البيع والتخزين، مؤكدا على أن مركزى العسيرات وأخميم هما أكبر مركزين بالمحافظة زراعة للمحصول.