رئيس جامعة دمياط يحضر حفل تخرج المرحلة الثانية لبرنامج جامعة الطفل

شهد الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط، والدكتور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حفل تخرج المرحلة الثانية لطلاب جامعة الطفل، والتى تمت خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وألقى كلمة توجه فيها بالشكر للقائمين على برنامج جامعة الطفل بداية من الدكتور السيد عبد المجيد – عميد كلية التربية (المستضيفة لبرنامج جامعة الطفل)، ومنسق البرنامج الدكتور عبد الناصر أنيس، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المدربين.

كما أكد رئيس الجامعة على أن الهدف من هذا البرنامج هو إعداد علماء المستقبل، كما فتح رئيس الجامعة باب الحوار مع أولياء الأمور والأطفال للوقوف على الإيجابيات والسلبيات البرنامج، حيث أبدى الأطفال المشاركون سعادتهم واستفادتهم من المشاركة فى كافة البرامج، وعلى الأخص برامج العلوم والمصريات، فيما طالب البعض الآخر بزيادة البرامج التكنولوجية وعلوم الكمبيوتر.

وحضر حفل التخرج المقام بكلية التربية عدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأولياء أمور الأطفال المشاركين بالبرنامج.