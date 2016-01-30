أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..تموين جنوب سيناء:جاهزون لصرف المقررات والسلع التموينية لشهر فبراير

Google+ Print
بالصور..تموين جنوب سيناء:جاهزون لصرف المقررات والسلع التموينية لشهر فبراير بالصور..تموين جنوب سيناء:جاهزون لصرف المقررات والسلع التموينية لشهر فبراير
أكد المهندس علاء خريبة وكيل وزارة بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لصرف السلع الخاصة بالتموين ونقاط الخبز عن شهر فبراير 2016.

تموين جنوب سيناء (1)

قال خريبة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تم فتح جميع فروع الجملة العامة بجميع مدن المحافظة أمس واليوم الجمعة والسبت، بحضور وكيل الوزارة، والزملاء على مستوى المحافظة، لمتابعة صرف سلع فرق نقاط الخبز للبدالين التموينيين والأرصدة للبدء فى الصرف للمواطنين من أول الشهر فبراير 2016.

تموين جنوب سيناء (2)

وأضاف، أنه تفقد خلال أمس واليوم، المخابز وصرف السلع على مستوى المحافظة، وكذا سيارة محاربة الغلاء الجديدة لأحد التجار الكبار فى مدينة طور سيناء.

تموين جنوب سيناء (3)

تموين جنوب سيناء (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي