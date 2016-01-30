بالصور..تموين جنوب سيناء:جاهزون لصرف المقررات والسلع التموينية لشهر فبراير

أكد المهندس علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لصرف السلع الخاصة بالتموين ونقاط الخبز عن شهر فبراير 2016.

قال خريبة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه تم فتح جميع فروع الجملة العامة بجميع مدن المحافظة أمس واليوم الجمعة والسبت، بحضور وكيل الوزارة، والزملاء على مستوى المحافظة، لمتابعة صرف سلع فرق نقاط الخبز للبدالين التموينيين والأرصدة للبدء فى الصرف للمواطنين من أول الشهر فبراير 2016.

وأضاف، أنه تفقد خلال أمس واليوم، المخابز وصرف السلع على مستوى المحافظة، وكذا سيارة محاربة الغلاء الجديدة لأحد التجار الكبار فى مدينة طور سيناء.



>