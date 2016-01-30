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جمعية "أسمنت" الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم

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جمعية "أسمنت" الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم جمعية "أسمنت" الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم
نفذت الجمعية الخيرية بقرية أسمنت، التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، حملة علاجية لمرضى صعوبات التعلم، والتى شارك فيها عدد من أخصائيى التخاطب مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة لها، كما نظمت الجمعية دورة تدريبية على الخياطة والمشغولات اليدوية لتدريب الفتيات عليها فى المشغل النسائى التابع للجمعية .
>جمعية أسمنت الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم (1)
>وقال عبد المنعم مبارز أمين صندوق الجمعية، إنه يتم صرف مساعدات عينية ونقدية وإعانات زواج أيتام ومساعدة طلبة المدارس والجامعات، حيث تم صرف 127 ألف جنيه مساعدات مالية خلال العام الماضى للمحتاجين بجانب توزيع 10 أطنان مواد غذائية وخضراوات على أهالى قرى أسمنت والقرى المجاورة، مؤكدا على أن الجمعية تضم أيضا مستوصف طبى يشمل ثلاث عيادات باطنة وأسنان وأطفال ومركز تعليمى يخدم 200 طالب بالقرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية .

جمعية أسمنت الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم (2)
>وأضافت إيمان موسى عثمان المشرفة بالجمعية أن الجمعية بصدد إنشاء مكتبة ضخمة خلال الأسبوع القادم لخدمة أهالى القرية بعد أن وصلت الكتب للجمعية بالفعل، وجارى تجهيزها بالمكتبة ضمن انشطة الجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والعلمية لأعضاء الجمعية وأهالى قرية أسمنت والقرى المجاورة لها .
>جمعية أسمنت الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم (3)

جمعية أسمنت الخيرية بالداخلة تستقبل قافلة لعلاج مرضى صعوبات التعلم (4)
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