بالصور.. ضبط سيارتين برخص مزورة فى حملة مرورية بأبورديس بجنوب سيناء

تمكنت حملة مرورية ضمت الرائد تامر خاطر رئيس وحدة مرور أبو رديس والنقيب حمدى سليمة وكيل وحدة المرور مساء اليوم، من ضبط وحجز سيارتين إحداهما تحمل رقم 'ص ن 8745' رحلات جيزة، لا تحمل لوحات معدنية، وبرفع بصمة الموتور والشاسيه تبين أنها مختلفة عن المثبتة بالرخصة المؤمنة، تم تحرير محضر 39 لسنة 2016.

وتم ضبط سيارة أخرى رقم "ق ب و976" نقل مقطورة تحمل لوحات تجارية إسكندرية، بينما لا تحمل أى مستندات لملكية السيارة واستخدام اللوحات التجارية لغير الغرض المثبت بالرخصة، تم تحرير محضر 8 لسنة 2016وتم حجز السيارتين بقسم أبو رديس وعرض سائقيها على النيابة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء مجدى موسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء والعميد مصطفى عابدين بعمل حملات مرورية مكثفة لضبط السيارات المخالفة.



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