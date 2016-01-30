تأجيل محاكمة 250 إخوانيا فى أحداث عنف بمراكز المنيا لـ6 فبراير

أجلت محكمة القضاء العسكرى المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، محاكمة 250 من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمراكز بنى مزار، وملوى، وديرمواس، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لعدم حضور بعض المتهمين المحبوسين.

ونظرت المحكمة فى القضية الأولى محاكمة 54 متهما فى اقتحام مكتب البريد بمركز ديرمواس بينهم 8 محبوسين على ذمة القضية، والثانية متهم فيها 185 بأحداث اقتحام وحرق محكمة ملوى بينهم 20 محبوساً، والثالثة متهم فيها 11 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية بينهم 7 آخرين محبوسين على ذمة القضية ومتهمين بتفجير محول كهربائى بمركز بنى مزار، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.