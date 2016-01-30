أعراض اكتئاب الحمل والعلاج

تتعرض المرأة فى مرحلة الحمل للعديد من التغيرات التى تنتج بشكل أساسى عن تغير نسب هرمونات الجسم، ومن أهم الآثار النفسية لمرحلة الحمل هى الإصابة باكتئاب الحمل. أسباب اكتئاب الحمل

>ويوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم أن الإصابة باكتئاب الحمل تحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية التى تؤثر بصورة مباشرة على الحالة النفسية للمرأة، وترفع من فرص تعرضها لنوبات القلق والتوتر والاكتئاب. أعراض اكتئاب الحمل

>ويؤكد يواقيم أن الاكتئاب ليس كلمة مرسلة بل هو مرض حقيقى يحمل فى طياته أعراضًا خطيرة أهمها التعرض لنوبات من الخوف المرضى واضطراب النوم سواء بالإسراف أو قلة ساعات النوم وأيضًا فقدان القدرة على التمتع بالحياة والرغبة فى الانزواء، والإهمال كعدم الاهتمام بالآخرين أو بالنفس.

>أما عن أسباب الإصابة باكتئاب الحمل فيرجعها عطية إلى العديد من العوامل أهمها التغيرات الجسمانية والهرمونية التى تحدث للمرأة خلال هذه الفترة. علاج اكتئاب الحمل

>وعن طرق علاج اكتئاب الحمل ينصح يواقيم أولاً بضرورة تلقى المرأة الدعم العاطفى من قبل المحيطين بها، مع الحرص على حصولها على قسط كاف من الراحة البدنية والعصبية، وفى حال زيادة الأعراض ينصح باستشارة الطبيب النفسى.

شبكةعيونالإخبارية

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