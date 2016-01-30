أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية التشيك يصل القاهرة علي رأس وفد كبير

Google+ Print
وزير خارجية التشيك يصل القاهرة علي رأس وفد كبير وزير خارجية التشيك يصل القاهرة علي رأس وفد كبير

وصل مطار القاهرة الدولي “لوبومير زاوراليك” وزير خارجية التشيك على رأس وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الدفاع التشيكي وبعض المسئولين الحكوميين ووفد من القطاع الخاص التشيكي يضم 30 رجل أعمال ، في زيارة للبلاد لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية .

صرحت مصادر بالمطار أن الوفد التشيكي وصل علي طائرة خاصة قادمة من براغ , وقامت سلطات المطار باستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار , وكان في استقبالهم أعضاء السفارة التشيكية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا