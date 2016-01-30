وزير خارجية التشيك يصل القاهرة علي رأس وفد كبير

وصل مطار القاهرة الدولي “لوبومير زاوراليك” وزير خارجية التشيك على رأس وفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الدفاع التشيكي وبعض المسئولين الحكوميين ووفد من القطاع الخاص التشيكي يضم 30 رجل أعمال ، في زيارة للبلاد لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية .

صرحت مصادر بالمطار أن الوفد التشيكي وصل علي طائرة خاصة قادمة من براغ , وقامت سلطات المطار باستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار , وكان في استقبالهم أعضاء السفارة التشيكية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية .