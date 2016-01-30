تقرير في الجول - هل جوارديولا هو السبب الرئيسي لإصابة بواتينج؟

أعلن شريف عبد الفضيل لاعب الإسماعيلي جاهزيته لمواجهة الزمالك عبر FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة السادسة.

وشارك عبد الفضيل في تدريبات الإسماعيلي الأخيرة ليصبح جاهزا للمباراة.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: " جاهز للمشاركة أمام الزمالك".

وأضاف "أمر مشاركتي الآن في يد الجهاز الفني".

المدرب الجديد

وعن تعيين خالد القماش مديرا فنيا قال عبد الفضيل: " الفريق الآن في حالة استقرار لعدة أسباب من أهمها تعيين خالد القماش".

وتابع "هى مرحلة تحتاج لابن النادي وقد ظهرت لمساته على اللاعبين خاصة في النواحي البدنية والاهم الالتزام".

وأكمل حديثه قائلا: "الجماهير عليها أن تعي أن الإسماعيلي يبنى فريقا جديدا والمشاكل في الفريق الآن انحصرت وبدأت في الاختفاء".

وعاد عبد الفضيل إلى الإسماعيلي مرة أخرى بعد فسخ تعاقده مع الأهلي قبل بداية الموسم الجاري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في الدوري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة.