بالصور.. بدء أعمال التصحيح باللجان للصف الثالث الإعدادى فى كفر الشيخ

تابع أحمد موسى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بتوجيهات من الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية التى بدأت اليوم السبت، وشدد موسى على تصحيح الأوراق بدقة وإعطاء كل طالب حقه.

وقال موسى، فى تصريحات صحفية، إنه تفقد لجان النظام والمراقبة "الكنترول" التى يترأسها يوسف بسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومنصور سليم وكيل لجنة النظام والمراقبة، وصلاح وفهمى رئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى مهنى ومصباح عسكر وكيل لجنة النظام والمراقبة للتعليم المهنى، وتابع أعمال التصحيح والتى بالمعلمين وبأعضاء لجنة النظام والمراقبة فى التعليم العام والتعليم المهنى.

وأضافت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تتابع أعمال التصحيح من خلال اتصالاتها المباشرة المسئولين فى اللجان.

وقال صلاح فهمى رئيس لجنة النظام والمراقبة للتعليم المهنى: إن اليوم السبت كانت بداية تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وانتظم العمل داخل لجان التصحيح بحضور المعلمين وتسليم أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة للمراجعة من قبل الموجهين تتبعها عمليات الرصد أولاً بأول، وستنتهى اللجان من أعمال التصحيح خلال هذا الأسبوع ويتم الرصد والمراجعة النهائية.

وأضاف يوسف بسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، أنه تم التنبيه على المعلمين بمراعاة الدقة فى التصحيح وتجنب الأخطاء فى التصحيح.

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