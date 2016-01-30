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محافظ الفيوم يكلف بحل مشكلة المنازل المتضررة من الصرف بقرية منية الحيط

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محافظ الفيوم يكلف بحل مشكلة المنازل المتضررة من الصرف بقرية منية الحيط محافظ الفيوم يكلف بحل مشكلة المنازل المتضررة من الصرف بقرية منية الحيط
صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة إطسا لحل مشكلة المياه التى تسربت إلى بعض المنازل بقرية منية الحيط بمركز إطسا نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى مصرف الوادى بالقرية بسبب السدة الشتوية.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن فريقا من الأجهزة المعنية بمدينة إطسا توجه إلى القرية، وقام باستخدام سيارات الكسح بشفط المياه من المنازل المتضررة ومعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك.

كما أصدر مكرم توجيهات مشددة لرؤساء المدن والأحياء والقرى بضرورة المتابعة الميدانية لمشاكل المواطنين بصفة دورية، وموافاته أولاً بأول بما يتم إنجازه على أرض الواقع.

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