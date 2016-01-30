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الناتو: على روسيا التوقف عن انتهاك المجال الجوي لدول الحلف

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الناتو: على روسيا التوقف عن انتهاك المجال الجوي لدول الحلف الناتو: على روسيا التوقف عن انتهاك المجال الجوي لدول الحلف

 

حلف الناتو

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج روسيا يوم السبت “باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة” لضمان عدم انتهاك المجال الجوي لدول الحلف مرة أخرى وذلك بعدما قالت تركيا إن طائرة حربية روسية دخلت مجالها الجوي رغم تحذيرات أجهزة الرادار.

وقال ستولتنبرج في بيان “دخلت طائرة مقاتلة روسية المجال الجوي التركي أمس.. رغم تحذيرات متكررة من السلطات التركية. الحوادث السابقة أظهرت مدى خطورة مثل هذا التصرف.”

وأضاف “أدعو روسيا للتصرف بمسؤولية ولإظهار احترام كامل للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي. على روسيا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مثل هذا الانتهاك مرة أخرى.”

وفي حادث مماثل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أسقطت تركيا طائرة حربية روسية كانت تنفذ طلعة فوق سوريا وقالت أنقرة إنها انتهكت مجالها الجوي مما فجر أزمة دبلوماسية فرضت روسيا على إثرها عقوبات اقتصادية على تركيا.

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