أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نشرة ONA للفضائيات| انطلاق «النهار سينما» في فبراير..شراكة بين cbc ودويتش فيلله.. شريف فؤاد والشايب ينضمان لـ«أنا مصر».. شردى في «أنا والنجوم وهواك»

Google+ Print
نشرة ONA للفضائيات| انطلاق «النهار سينما» في فبراير..شراكة بين cbc ودويتش فيلله.. شريف فؤاد والشايب ينضمان لـ«أنا مصر».. شردى في «أنا والنجوم وهواك» نشرة ONA للفضائيات| انطلاق «النهار سينما» في فبراير..شراكة بين cbc ودويتش فيلله.. شريف فؤاد والشايب ينضمان لـ«أنا مصر».. شردى في «أنا والنجوم وهواك»

إعداد- إنجى لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال الإعلامى ألبرت شفيق، إن الأول من فبراير سوف يشهد انطلاق قناة «النهار سينما»، بالإضافة إلى إطلاق الشكل الجديد لقناتى «النهار منوعات» و«النهار دراما» يوم 1 فبراير، مؤكدًا إنه سيتم قريبًا الإعلان عن شكل جديد لباقى القنوات فى المجموعة.

للمزيد

قال محمد هانى رئيس قناة CBC إنه تم توقيع برتوكول تبادل محتوى برامجى بين القناة ودويتش فيلله (التلفزيون الألمانى العام).

للمزيد

يغادر الإعلامى محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «كلام الناس» المذاع على شاشة « CBCاكسترا»، غدًا عقب انتهاء آخر حلقاته.

للمزيد

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج “ست الحسن”، إن برنامجها سيعود بشكل جديد خلال فبراير المقبل على فضائية “أون تي في”.

للمزيد

لأول مرة منذ إطلاق البرنامج من عشر سنوات، يستضيف الإعلامي أسامة منير، في برنامجه” أنا والنجوم و هواك” المذاع على محطة نجوم إأف إم، الإعلامى محمد مصطفي شردي.

للمزيد
> قال المحامي خالد سليمان المستشار القانوني لقناة الفراعين، إن خطاب المنطقة الحرة الذي يطالب إدارة القمر الصناعي “نايل سات” بقطع البث عن الفراعين حال ظهور توفيق عكاشة، هو قرار إداري يجوز الطعن عليه وإلغائه مرة أخرى.

للمزيد

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم