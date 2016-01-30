نشرة ONA للفضائيات| انطلاق «النهار سينما» في فبراير..شراكة بين cbc ودويتش فيلله.. شريف فؤاد والشايب ينضمان لـ«أنا مصر».. شردى في «أنا والنجوم وهواك»

إعداد- إنجى لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال الإعلامى ألبرت شفيق، إن الأول من فبراير سوف يشهد انطلاق قناة «النهار سينما»، بالإضافة إلى إطلاق الشكل الجديد لقناتى «النهار منوعات» و«النهار دراما» يوم 1 فبراير، مؤكدًا إنه سيتم قريبًا الإعلان عن شكل جديد لباقى القنوات فى المجموعة.

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قال محمد هانى رئيس قناة CBC إنه تم توقيع برتوكول تبادل محتوى برامجى بين القناة ودويتش فيلله (التلفزيون الألمانى العام).

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يغادر الإعلامى محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «كلام الناس» المذاع على شاشة « CBCاكسترا»، غدًا عقب انتهاء آخر حلقاته.

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قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج “ست الحسن”، إن برنامجها سيعود بشكل جديد خلال فبراير المقبل على فضائية “أون تي في”.

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لأول مرة منذ إطلاق البرنامج من عشر سنوات، يستضيف الإعلامي أسامة منير، في برنامجه” أنا والنجوم و هواك” المذاع على محطة نجوم إأف إم، الإعلامى محمد مصطفي شردي.

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> قال المحامي خالد سليمان المستشار القانوني لقناة الفراعين، إن خطاب المنطقة الحرة الذي يطالب إدارة القمر الصناعي “نايل سات” بقطع البث عن الفراعين حال ظهور توفيق عكاشة، هو قرار إداري يجوز الطعن عليه وإلغائه مرة أخرى.

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