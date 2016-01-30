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النني يوجه رسالة لزملائه ولجماهير أرسنال والمصريين بعد ظهوره ضد بيرنلي

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النني يوجه رسالة لزملائه ولجماهير أرسنال والمصريين بعد ظهوره ضد بيرنلي النني يوجه رسالة لزملائه ولجماهير أرسنال والمصريين بعد ظهوره ضد بيرنلي

وجه محمد النني لاعب وسط أرسنال رسالة للعديد من الأطراف عقب ظهوره لأول مرة بقميص الفريق يوم السبت.

وشارك النني في مباراة فريقه ضد بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا والتي فاز بها 2-1 وتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وقال النني في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء: "الشكر لله على أول مباراة ألعبها".

وأضاف "الشكر أيضا لزملائي على الدعم، ولجماهير أرسنال، وشكر خاص لكل جماهيري في ".

يذكر أن لاعب منتخب مصر انتقل إلى أرسنال منتصف الشهر الجاري، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي ستوك سيتي وتشيلسي، قبل أن يشارك أمام بيرنلي لمدة 90 دقيقة.

فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: "مجهوده استثنائي"

بالفيديو - تسديدات وفاعلية هجومية في ملخص لمسات النني أمام بيرنلي

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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