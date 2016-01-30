"حفتر" يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى لبحث عدد من القضايا الهامة

أعلن المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القائد العام فريق أول ركن خليفة حفتر التقى مساء السبت، فى مقر القيادة فى مدينة المرج بالمرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطنى فائز السراج.

وحضر الاجتماع الذى تم فى مقر القيادة العامة فى المرج المرشحان لمنصبى نائب رئيس حكومة التوافق الوطنى فتحى المجبرى، وعلى القطرانى، إضافة إلى اللواء عبد الرازق الناظورى رئيس الأركان العامة، والعميد صقر الجروشى قائد سلاح الجو، وتناول النقاش خلال الاجتماع العديد من القضايا الهامة.

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