أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"حفتر" يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى لبحث عدد من القضايا الهامة

Google+ Print
"حفتر" يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى لبحث عدد من القضايا الهامة "حفتر" يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى لبحث عدد من القضايا الهامة
أعلن المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القائد العام فريق أول ركن خليفة حفتر التقى مساء السبت، فى مقر القيادة فى مدينة المرج بالمرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطنى فائز السراج.

وحضر الاجتماع الذى تم فى مقر القيادة العامة فى المرج المرشحان لمنصبى نائب رئيس حكومة التوافق الوطنى فتحى المجبرى، وعلى القطرانى، إضافة إلى اللواء عبد الرازق الناظورى رئيس الأركان العامة، والعميد صقر الجروشى قائد سلاح الجو، وتناول النقاش خلال الاجتماع العديد من القضايا الهامة.
>حفتر يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى (1)

حفتر يلتقى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365